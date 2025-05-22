В Челябинске арестовали счета ООО «ЧелябГЭТ»

Водитель трамвая и перевозчик ответят в суде за гибель мужчины на пешеходном переходе в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней женщины – водителя трамвая, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, трагедия произошла 9 октября прошлого года в Ленинском районе Челябинска. На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Новороссийской трамвай сбил 49-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть. При этом вагон был исправен.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Потерпевшей стороной заявлен гражданский иск о взыскании солидарно с обвиняемой и ООО «ЧелябГЭТ» 3 миллионов рублей в счет причиненного морального вреда.

На имущество ответчиков – банковские счета и нежилое здание – наложен арест.

Обвиняемая вину признала в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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