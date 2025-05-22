Челябинка явилась в ПВЗ с избитым сыном. Возбуждено уголовное дело

СКР выясняет обстоятельства избиения 10-летнего челябинца.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, записанное в пункте выдачи заказов российского маркетплейса.

В ПВЗ, расположенный на Комсомольском проспекте в Курчатовском районе Челябинска, пришла горожанка с 10-летним сыном. По словам женщины, пока она спала после ночной смены, мальчик взял ее телефон и заказал в интернет-магазине питбайк. Забрал «железного коня» он также без взрослых.

При этом челябинка грозила ребенку убить его, а сотруднице ПВЗ заявила, что уже наказала сына за самовольную покупку. Словам ее бывшие в помещении поверили, так как на лице школьника можно было без труда заметить следы побоев.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, видео сотрудники силового ведомства обнаружили в ходе мониторинга соцмедиа.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи. 117 УК РФ (истязание)», – уточнили в региональном управлении СКР.

В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания ребенка, а также деятельности органов системы профилактики, проведен комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, заявили в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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