23 мая ожидаются следующие события – Челябинск

23.05.2025, пятница

10:00 Челябинск – Торжественное открытие мемориальной доски выпускникам Челябинского юридического колледжа, погибшим в ходе специальной военной операции, Кириллу Пономареву и Ждану Ватутину, кавалерам Ордена Мужества (посмертно) (пр. Победы, 290в, центральный вход)

10:00 Челябинск – Занятие «Компьютерная грамотность – веление времени: электронная почта, безопасность в интернете» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

12:00 Челябинск – «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

12:00 Челябинск – Литературная гостиная, посвященная памяти татарского поэта-фронтовика Ахмета Рафикова (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 Челябинск – Семейный квиз по татаро-башкирской культуре (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

14:00 Челябинск – Встреча с юристом на тему «Защита социальных и гражданских прав граждан» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия арт-объекта «Спящий медведь» в честь 80-летия отечественной атомной отрасли (парк культуры и отдыха «Сад камней», набережная реки Миасс, между ДС «Юность» и Государственным историческим музеем Южного Урала)

14:00 Челябинск – Встреча с участником СВО Сергеем Бормотовым «Честный разговор» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 – 17:00 Челябинск – Библиокафе «Меню для книгоежек» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Концерт «Музыка – сквозь времена» студентов факультета музыкально-театрального искусства ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

17:00 Челябинск – Открытие выставки живописи «В ожидании лета» творческого объединения «Горный пленэр» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

17:30 Челябинск – Интеллектуальная игра для любителей современной корейской культуры «Мама, я в Пусане» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

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