В Минобрнауки России рассказали, сколько зарабатывают ректоры южноуральских вузов

Ректоры ведущих вузов Челябинской области зарабатывают каждый месяц в районе полумиллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , министерство науки и высшего образования России опубликовало ежегодный отчет о заработной плате руководителей высших учебных заведений, находящихся в его ведении.

В Челябинской области ведомство курирует работу трех вузов – Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) и Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) имени Григория Носова. Остальные высшие учебные заведения региона относятся к так называемым «отраслевым» вузам и подчиняются другим министерствам (просвещения – ЮУрГГПУ, спорта – УралГУФК, сельского хозяйства – ЮУрГАУ, здравоохранения – ЮУГМУ, культуры – ЧГИК).

Самой высокой в 2024 году стала заработная плата ректора ЮУрГУ Александра Вагнера. По сравнению с 2023 годом она увеличилась на 100 тысяч рублей, достигнув, в среднем, 678 тысяч рублей в месяц.

У его коллеги, руководителя ЧелГУ Сергея Таскаева, среднемесячный доход за год почти не изменился (рост составил всего 4 тысячи рублей). Но также превысил полмиллиона, составив 548 тысяч рублей.

У ректора Магнитогорского государственного технического университета Дмитрия Терентьева зарплата выросла на 100 тысяч рублей, также приблизившись к полумиллиону. В среднем он зарабатывал 470 тысяч рублей в месяц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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