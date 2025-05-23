В Челябинске вышли из строя светофоры на трех оживленных перекрестках

Светофорные объекты на светофорах в центре и на северо-западе Челябинска не работают.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в настоящее время не работают светофоры на пересечениях:
Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы;
проспекта Ленина и улицы Свободы;
улиц Труда и Российской.
«Данные светофорные объекты вышли из строя. Восстановить их работу планируют до конца сегодняшнего дня», – уточнили представители городских властей.
Водителей просят проявлять особую внимательность при движении на данных участках, а также, по возможности, выбирать альтернативный маршрут.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»