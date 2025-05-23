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Пятница, 23 мая 2025, 11:56 мск

Новости Челябинск

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В центре Челябинска на четыре месяца ограничат движение

По улице Российской в Челябинске вновь ограничат движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сложности с движением будут связаны с продолжением работ по реконструкции участка теплотрассы.

«С 24 мая по 30 сентября ограничивается движение транспорта по улице Российской вдоль площади Павших революционеров (от дома №40 по улице Труда до пересечения улиц Российской и Труда)».

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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