Наставник «Трактора» вошел в тройку лучших тренеров КХЛ сезона 2024-25 годов

КХО включила Бенуа Гру в число номинантов на приз «Лучшему тренеру».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , лучшими тренерами Континентальной хокккейной лиги сезона 2024-25 годов стали Бенуа Гру, Виктор Козлов и Игорь Никитин. Именно они вошли в число номинантов на приз по итогам завершившегося сезона. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ.

Бенуа Гру возглавил в прошлом году челябинский «Трактор». Команда сыграла 88 матчей, одержав в них 57 побед. «В свой дебютный сезон Бенуа Гру привел «Трактор» ко второму в истории финалу Кубка Гагарина, где челябинцы в пяти матчах уступили «Локомотиву». Команда завоевала Кубок победителей конференции «Восток», – отметили в Лиге.

Виктор Козлов – наставник «Салавата Юлаева» из Уфы. В сезоне 2024-25 годов на счету клуба 54 победы в 87 матчах. Уфимцы по итогам регулярного чемпионата стали вторыми в Восточной конференции, а затем впервые за шесть лет дошли до полуфинала плей-офф.

Единственный представитель Запада – главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин, однажды уже получавший приз. В 89 матчая команда одержала 65 побед. «Локомотив» начал сезон с победы в Кубке Открытия, затем выиграл Кубок Континента имени Виктора Тихонова, став лучшей командой регулярного чемпионата. В плей-офф Игорь Никитин привел ярославцев к завоеванию первого в истории Кубка Гагарина», – напомнили представители КХЛ.

Отметим, что из десяти обладателей приза «Лучшему тренеру» Континентальной хоккейной лиги пятеро связаны с южноуральскими клубами. Так, Олег Знарок, четырежды становившийся лучшим наставником команд КХЛ, родился в Усть-Катаве, свою профессиональную карьеру начинал в «Тракторе», отыграв за челябинцев три сезона в 1979-82 годах.

В 1980-82 годах вместе со Знарком за челябинскую команду выступал еще один будущий обладатель приза – Вячеслав Быков. Он родился в Челябинске. Но первой командой мастеров стал для него магнитогорский «Металлург», за который он выступал в сезоне 1979-1980 годов.

Еще трое лучших тренеров КХЛ связаны именно с «Магниткой». Так, Сергей Федеров, дважды становившийся обладателем приза, играл в «Металлурге» в 2009-12 годах. Майк Кинэн был наставником магнитогорского клуба в 2013-15 годах. Свой приз успел получил и Андрей Разин, возглавивший «Металлург» в прошлом сезоне и завоевавший вместе со своими подопечными Кубок Гагарина – 2024.

Также победителями этой награды становились Зинэтула Билялетдинов (дважды), Милош Ржига, Дмитрий Квартальнов и Боб Хартли.

Тренерская карьера Бенуа Гру началась в 2000-м году. Восемь лет он работал в системе Юниорской лиги Квебека, начав ассистентом в «Шавинигане», а затем возглавив «Халл»/«Гатино». В середине 2000-х он впервые попробовал силы в качестве главного тренера команды Американской хоккейной лиги, возглавив «Рочестер Американс». Однако спустя два сезона вновь вернулся в Юниорскую лигу Квебека, и «Гатино» под его руководством вновь завоевал главный приз Лиги.

Вершиной работы с молодежными коллективами для тренера стал сезон 2014/2015, когда он возглавил сборную Канады U20 и привел ее к первым за шесть лет золотым медалям МЧМ, обыграв в драматичном финале россиян 5:4.

После этого он еще год работал с «Гатино». В 2016-2023 годах канадец работал в системе «Тампы-Бэй», возглавляя фарм-клуб Тампы, выступавший в АХЛ – «Сиракьюс Кранч».

Челябинск, Виктор Елисеев

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