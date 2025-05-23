Жительница Урала решила утопить дочь за то, что та ей нагрубила

Жительница Южного Урала собиралась убить дочь-подростка за то, что та ей нагрубила. И даже пыталась нанять киллера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла в поселке Измайловский Кизильского района Челябинской области. 46-летняя женщина пригласила односельчанина помочь с работами на участке. Пока он трудился, она выпивала, а потом поссорилась с 12-летней дочерью. И предложила соседу 100 тысяч рублей за то, что он утопит ребенка. Мужчина отказался, отвел девочку к себе домой и вызвал полицию.

«Мать года задержали в нетрезвом состоянии – объяснить поступок не смогла», – пишет telegram-канал Ural Mash.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 33, пунктам «в, з» части 1 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства малолетнего из корыстных побуждений)» – добавляют в СУ СКРФ по Челябинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

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