В Челябинской области задержали банду, расправившуюся с бизнесменом 10 лет назад

В Челябинской области задержали убийц предпринимателя, погибшего больше десяти лет назад.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с южноуральцем расправились после того, как он отказался отдавать часть прибыли бандитам. О раскрытии преступления, произошедшего больше 10 лет, рассказали пресс-службы следственного управления СКР по Челябинской области и регионального полицейского главка.
В ноябре 2014 года в Карталах расстреляли из гладкоствольного ружья предпринимателя, когда он шел в поликлинику. В тот же день возбудили уголовное дело по факту убийства. Но установить и задержать убийцу по горячим следам не удалось.
В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет оперативники и следователи восстановили и проанализировали маршруты и контакты более тысячи человек, находившихся в районе совершения преступления.
Кроме того, сотрудники полиции получили оперативную информацию о возможной причастности к убийству ранее неоднократно судимого местного жителя.
Как выяснилось, летом 2014 года 38-летний местный житель после того, как бизнесмен отказался выплачивать часть прибыли за криминальное покровительство, организовал его убийство.
К реализации задуманного он подключил четверых знакомых. Исполнителем стал 44-летний житель Карталов, которому таким образом предложили расплатиться за долг перед бандитами.
Карталинец пытался отказаться от совершения преступления, однако после поступления очередных угроз о применении насилия в отношении его близких родственников 10 ноября 2014 года, находясь вблизи дома № 13 по улице Луговой в Карталах, произвел не менее 2 выстрелов в туловище и голову предпринимателя. Через некоторое временя южноуралец скончался на месте преступления.
После задержания мужчина полностью признал свою вину и сдал подельников. Двое из них в настоящее время отбывают наказание в местах лишения свободы, а трое задержаны полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии.
Челябинск, Виктор Елисеев
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