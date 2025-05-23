Челябинец, пытавшийся убить сожительницу и ее сына, предстанет перед судом

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство сожительницы и ее сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство двух лиц.

Напомним, инцидент произошел 11 января текущего года в квартире одного из домов по улице Марченко в Тракторозаводском районе Челябинска.

По версии следствия, между челябинцем и его сожительницей вспыхнул конфликт. В пылу ссоры нетрезвый южноуралец повалил 42-летнюю женщину на диван и начал душить. Помешать ему попытался 14-летний сын челябинки. Бросившись на обидчика, он ударил мужчину ножом в поясницу.

Взбешенный челябинец отнял у подростка нож и им же не меньше семи раз ударил парня в грудь и живот, а затем всадил оружие в грудь матери школьника.

Спасли подростка и его мать вовремя подоспевшие медики.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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