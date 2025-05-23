Электросамокаты вернулись на улицы Челябинска

Сервисы аренды электросамокатов возобновили работу в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , приложения, позволяющие арендовать средства индивидуальной мобильности вновь начали работу в Челябинске. Об этом сообщают жители города.

Напомним, 15 мая в Челябинске блокировали работу кикшеринговых сервисов. Часть электросамокатов опечатали, объяснив это проведением следственных действий.

В тот же день в следственном управлении СКР по Челябинской области заявили, что инициатором ограничений стало это силовое ведомство. Как уточнили следователи, мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела по факту предоставления на территории региона услуг ненадлежащего качества при использовании электросамокатов.

«По версии следствия, руководство коммерческих организаций, осуществляя предпринимательскую деятельность по прокату и аренде средств индивидуальной мобильности (электросамокатов) на территории Челябинской области, не обеспечили надлежащие условия для их эксплуатации, в том числе не поддерживали безопасное состояние средств, не предусмотрели идентификацию арендатора транспорта, не проводили анализ и не устраняли причины дорожно-транспортных происшествий, не информировали пользователей транспорта о качестве технических средств, в том числе факторах опасности, включая правила и условия эффективного и безопасного его использования», – заявили в силовом ведомстве.

В рамках расследования с улиц Челябинска изъяли более 1,5 тысяч электросамокатов. Теперь они возвращаются на свои стоянки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube