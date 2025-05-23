Электросамокаты вернулись на улицы Челябинска

Сервисы аренды электросамокатов возобновили работу в Челябинске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», приложения, позволяющие арендовать средства индивидуальной мобильности вновь начали работу в Челябинске. Об этом сообщают жители города.
Напомним, 15 мая в Челябинске блокировали работу кикшеринговых сервисов. Часть электросамокатов опечатали, объяснив это проведением следственных действий.
В тот же день в следственном управлении СКР по Челябинской области заявили, что инициатором ограничений стало это силовое ведомство. Как уточнили следователи, мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела по факту предоставления на территории региона услуг ненадлежащего качества при использовании электросамокатов.
«По версии следствия, руководство коммерческих организаций, осуществляя предпринимательскую деятельность по прокату и аренде средств индивидуальной мобильности (электросамокатов) на территории Челябинской области, не обеспечили надлежащие условия для их эксплуатации, в том числе не поддерживали безопасное состояние средств, не предусмотрели идентификацию арендатора транспорта, не проводили анализ и не устраняли причины дорожно-транспортных происшествий, не информировали пользователей транспорта о качестве технических средств, в том числе факторах опасности, включая правила и условия эффективного и безопасного его использования», – заявили в силовом ведомстве.
В рамках расследования с улиц Челябинска изъяли более 1,5 тысяч электросамокатов. Теперь они возвращаются на свои стоянки.
Челябинск, Виктор Елисеев
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