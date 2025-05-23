В Челябинске стартовал капитальный ремонт улицы Братьев Кашириных

В Челябинске начался капитальный ремонт одной из ведущих городских магистралей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» подрядная организация «Урал-Сервис-Групп» приступила к капитальному ремонту улицы Братьев Кашириных от улицы Чичерина до улицы Северо-Крымской.

Капитальный ремонт объекта, являющегося гостевым маршрутом и одной из основных магистралей города Челябинска, обойдется городскому бюджету в 994,2 миллиона рублей.

Дорожные мероприятия будут осуществляться в 2 этапа:

1 этап (2025 год) – участок улицы Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Молодогвардейцев (включая перекресток Братьев Кашириных – Молодогвардейцев);

2 этап (2026 год) – участок улицы Братьев Кашириных от Молодогвардейцев до Чичерина.

«В рамках капитального ремонта автодороги будет выполнено устройство земляного полотна с полной заменой дорожного покрытия, организация примыканий и пересечений улиц, а также нанесение горизонтальной разметки на проезжей части. На тротуарах вдоль дороги будет уложено плиточное покрытие, также здесь появится асфальтобетонная велодорожка, выделенная разметкой. Вдоль улицы обновят наружное освещение, обустроят ливневую канализацию и проведут дополнительное озеленение. В части обеспечения безопасности дорожного движения будет организована выделенная полоса для общественного транспорта, установлены дорожные знаки и объекты светофорного регулирования», – рассказали в пресс-службе мэрии.

Полностью завершить все предусмотренные муниципальным контрактом работы планируется до 31 августа 2026 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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