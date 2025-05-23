Еще один южноуралец остался без поста в правительстве Запорожской области

Еще один южноуралец покинул правительство Запорожской области.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о бывшем генеральном директоре завода «Теплоприбор», экс-депутате южноуральского областного парламента Константине Захарове. Когда правительство Запорожской области возглавила Ирина Гехт, он стал ее заместителем. Но теперь, когда Гехт осталась без должности в этом регионе и переехала в Ненецкий автономный округ, уволился и Захаров. «Новое место работы Константина Захарова пока неизвестно, сейчас он взял месяц на отдых», – пишет telegram-канал «Погоны и Галстуки» со ссылкой на собственные источники.
Ранее сообщалось, что Захаров, как и другие люди из «команды» Гехт (в частности, экс-глава минсоца Челябинской области Ирина Буторина и давняя помощница новоявленной ненецкой главы Елена Галлямова), может получить пост в северном регионе.
Челябинск, Артем Рокотов
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