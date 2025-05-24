24 – 25 мая ожидаются следующие события – Челябинск

24.05.2025, суббота

09:00 Челябинск – Пробежки для всех желающих с фиксацией времени (ул. Молдавская, 10, ориентир – буквы «ЭКОПАРК»; ул. Лесопарковая, 2а, ориентир – «Городская муниципальная лыжная база»)

10:00 Челябинск – Занятие «Компьютерная грамотность – веление времени: работа со смартфонами и планшетами, общие вопросы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

10:00 Челябинск – Открытие фестиваля игровых видов спорта среди предприятий и организаций региона «Трудовые резервы» (СК «Динамо», ул. Коммуны, 98а)

10:30 Челябинск – Мастер-класс по созданию фоторамки из воздушного пластилина «Уютное чудо» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

11:00 Челябинск – Торжественное открытие Музея истории христианского искусства в рамках празднования Дня Славянской письменности и культуры (площадь у Христорождественского собора, пр. Героя России Евгения Родионова, 1)

11:00 Челябинск – Соревнования по футболу в рамках фестиваля «Трудовые резервы» (СК «Лидер», Копейское шосск, 43а)

11:00 Челябинск – Клуб «Литературная мастерская»: «Как оставить след в истории: биография и автобиография» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

11:00 Челябинск – Встреча в благотворительном клубе «28 петель» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

11:00 Челябинск – Уроки башкирского языка «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Выставка-ярмарка «Во славу русских традиций», мастер-классы от Центров русской и славянской культуры муниципалитетов региона по иконописи, каллиграфии, образцам рукописной и печатной вязи, игровая программа «Народные забавы» для детей в рамках празднования Дня Славянской письменности и культуры (площадь у Христорождественского собора, пр. Героя России Евгения Родионова, 1)

12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

13:00 Челябинск – Концерт творческих коллективов в рамках празднования Дня Славянской письменности и культуры (площадь у Христорождественского собора, пр. Героя России Евгения Родионова, 1)

13:00 Челябинск – Презентация интерактивной книги «Азы русской словесности» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

13:00 Челябинск – Мастер-класс «Браслет дружбы» по плетению фенечек (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

14:00 Челябинск – Клуб «Банк винила»: «Адриано Челентано: гений эстрады «на пружинах» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Поэтический вечер «Картографы: Александр Самойлов» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

15:00 Челябинск – Показ детского спектакля по мотивам сказки «Летучий корабль» воспитанников «Мечтатели» Центральной детской школы искусств (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

15:00 Челябинск – Музыкальный дивертисмент ко Дню славянской письменности и культуры от вокального коллектива «Вдохновение» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Концерт хора под управлением И. Игнатьева (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Импровизация на сцене» по актерскому мастерству для всей семьи (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

25.05.2025, воскресенье

10:00 Челябинск – Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской проведет День открытых дверей (пр. Свердловский, 59, корп. 1)

10:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит отборочный этап по баскетбольному и футбольному двоеборьям на Игры Будущего в рамках Всероссийского студенческого фиджитал-фестиваля «Фиджитал Урал» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129)

10:00 Челябинск – Встреча клуба уральских мастериц «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

11:00 Челябинск – Соревнования по баскетболу 3х3 в рамках фестиваля «Трудовые резервы» (легкоатлетический манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)

11:30 Челябинск – Встреча литературной студии для взрослых «Верность слову» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

12:00 Челябинск – Семейный день в Пушкинке (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

12:00 Челябинск – Курсы татарского языка, деловые игры для взрослых (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61) (по записи)

12:00 Челябинск – Акция по обмену вещами «Меняйка» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Книжная встреча для детей по книге Ю. Коваля «Пять похищенных монахов» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

13:00 Челябинск – Открытие стелы «Живи», посвященной без вести пропавшим детям (сквер по ул. Кирова между домами 11 и 13а)

13:00 Челябинск – Соревнования по тэг-регби в рамках фестиваля «Трудовые резервы» (ул. Доватора, 15)

13:00 Челябинск – Клуб «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

13:30 Челябинск – Встреча для детей литературной студии «Золотая звезда» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

14:00 Челябинск – Библиопутешествие «Сто чудес для человека сохранит библиотека» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:00 Челябинск – День настольных игр «Игротека Маяка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

14:00 Челябинск – Воскресная студия «Литературная мастерская» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Встреча-концерт клуба бардовской песни «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Вечер поэзии, посвященный современным уральским (в основном челябинским) поэтам, «Каменоломня» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

16:00 Челябинск – Открытие выставки «Я умею рисовать» изостудии ДК ЧТПЗ (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

17:00 Челябинск – Фестиваль «В ритме Че» (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, 2-й этаж, фуд-корт)

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