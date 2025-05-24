Иномарка насмерть сбила девятилетнего школьника в Миассе

В Миассе сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, трагедия произошла вчера, 23 мая, в 19:49 на улице Парковой в Миассе.
50-летний водитель , управлявший автомобилем Mercedes-Benz G55, сбил девятилетнего школьника.
По предварительной информации, мальчик внезапно выскочил из-за зарослей кустов, расположенных справа от дороги.
От полученных травм ребенок скончался на месте.
Обстоятельства аварии выясняются.
Челябинск, Виктор Елисеев
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