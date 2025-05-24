В аэропорту Челябинска на полмесяца ограничат движение автомобилей

На территории челябинского аэропорта ограничат движение автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского авиапредприятия, это связано с проведением ремонтных работ на привокзальной площади.

«На период с 26 мая по 11 июня закроют движение транспортных средств в правую сторону от гостевой дороги через въездные группы», – уточнили представители аэропорта.

Проезд будет осуществляться через въездные группы в левую сторону от гостевой дороги, как показано на схеме:

Схема: официальный тг-канал международного аэропорта Челябинск

Сотрудники авиапредприятия приносят извинения посетителям аэропорта за временные неудобства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube