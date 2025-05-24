В аэропорту Челябинска на полмесяца ограничат движение автомобилей

На территории челябинского аэропорта ограничат движение автомобилей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского авиапредприятия, это связано с проведением ремонтных работ на привокзальной площади.
«На период с 26 мая по 11 июня закроют движение транспортных средств в правую сторону от гостевой дороги через въездные группы», – уточнили представители аэропорта.
Проезд будет осуществляться через въездные группы в левую сторону от гостевой дороги, как показано на схеме:
Схема: официальный тг-канал международного аэропорта Челябинск
Сотрудники авиапредприятия приносят извинения посетителям аэропорта за временные неудобства.
Челябинск, Виктор Елисеев
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