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Суббота, 24 мая 2025, 10:00 мск

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Двое детей пострадали во время пожала в уральском городе

В ночном пожаре в Челябинской области пострадали два ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел в ночь на субботу, 24 мая, в Верхнеуральске.

Загорелась кровля жилого дома барачного типа. Люди самостоятельно покинули опасную зону.

Во время возгорания пострадали две девочки, одной из них два года другой – год. Малышки госпитализированы в больницу Магнитогорска.

Открытое горение ликвидировано. Для установления причины происшествия на месте работает испытательная пожарная лаборатория МЧС России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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