«Трактор» и «Локомотив» откроют сезон Континентальной хоккейной лиги 2025/26 годов

«Трактор» и «Локомотив» сразятся за Кубок Открытия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, новый сезон начнется в том же месте, где завершился предыдущий: «Локомотив» и «Трактор» откроют регулярку 2025/26 в Ярославле 5 сентября.

Напомним, в завершившемся сезоне клубы из Челябинска и Ярославля сошлись в финале Кубка Гагарина.

«Трактор» выиграл первую встречу в Ярославле со счетом 2:1. Однако это была единственная победа челябинцев.

В следующих четырех матчах верх взяли «железнодорожники». «Локомотив» сначала выиграл вторую встречу в Ярославле со счетом 4:1. Затем – оба поединка в Челябинске – 5:2 и 3:1.

В решающей встрече в Ярославле «черно-белым» удалось довести дело до овертайма. Но хозяева и на сей раз оказались сильнее – 2:1.

В итоге ярославцы впервые в своей истории завоевали Кубок Гагарина. Челябинцы второй раз в истории КХЛ (после паузы в 12 лет) стали серебряными призерами.

По традиции, регулярный чемпионат КХЛ открывает встреча команд, боровшихся за Кубок Гагарина.

5 сентября текущего года у «черно-белых» будет возможность поквитаться с ярославцами за поражение в финале Кубка Гагарина и завоевать Кубок Открытия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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