Движение по автодороге между Южноуральском и Магнитогорском ограничили на четыре дня

Южноуральских автомобилистов предупредили об ограничении движения на региональной трассе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на автодороге Южноуральск – Магнитогорск, участок км 54 – км 60 проходят дорожные работы – укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.
Ремонт продлится до 28 мая.
Организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.
Челябинск, Виктор Елисеев
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