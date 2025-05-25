Девять южноуральцев вернулись домой из украинского плена

Девять жителей Челябинской области освободили из украинского плена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , южноуральцы вернутся домой после масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной, прошедшего на этой неделе. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«Двое из них (из Миасса и Красноармейского района) находились в плену более года, один (из Уйского района) более 1,5 лет, 2 жителя Челябинска – около 8 месяцев, Аргаяшского района – 5 месяцев, Челябинска (зарегистрирован в Кунашакском районе) – 9 месяцев, Магнитогорска – 4 месяца, Коркино – точное время нахождения в плену установить не удалось», – рассказала омбудсмен.

Во всех случаях родственники знали о судьбе своих близких.

Напомним, о масштабном обмене военнопленными в формате «1000 на 1000» Россия и Украина договорились в ходе переговоров 16 мая в Стамбуле.

Он проходил в пятницы текущей недели в четыре этапа.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube