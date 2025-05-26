26 мая ожидаются следующие события – Челябинск

26.05.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

10:00 Челябинск – Концерт в рамках школьного музыкально-просветительского проекта «Лекция в стиле…» (Детская школа искусств №4, ул. Коммунаров, 10а)

11:00 Челябинск – Творческая встреча с челябинским литератором, просветителем Алексеем Казаковым (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

11:00 Челябинск – Уличная акция книговорота «Здравствуй, человек читающий» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:30 Челябинск – Церемония награждения победителей чемпионата по скоростной сборке спилс-карт среди школьников Челябинской области. Спилс-карта – это инновационная образовательная разработка, представляющая собой набор магнитных игровых элементов в форме территориальных единиц. Она помогает сделать изучение географии, истории и обществознания более увлекательным для школьников (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

15:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Концерт в рамках проекта «Музыка по Брайлю» (Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых, Свердловский пр., 58)

16:00 Челябинск – Уличная акция «Ждет тебя всегда библиотечная страна», организованная сотрудниками библиотеки №24 (сквер «Сигнал» Ленинского района, ул. Новороссийская)

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