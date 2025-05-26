Благосостояние южноуральских семей снизилось

Челябинская область заняла предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге благосостояния семей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в 2024 году у семейных южноуральцев стало оставаться меньше денег после минимальных расходов, чем год назад. Об этом говорит новый рейтинг благосостояния семей, опубликованный «РИА Новости».

«Расчет производился путем сложения двух чистых медианных зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей. Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты Российской Федерации с разным уровнем цен», – рассказали составители рейтинга.

При этом эксперты отмечают, что в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, так как официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи. Однако ниже эти затраты определенно быть не могут. Так что рассчитанный остаток средств максимально возможе и не всегда достижим для среднестатистической семьи.

В среднем по России, семья с двумя работающими родителями, получающими медианную зарплату, и двумя детьми по итогам 2024 года после минимальных жизненно необходимых трат потенциально возможный остаток составляет 37,7 тысячи рублей.

Среднероссийский уровень превышает остаток лишь в 20 регионах страны. На первом месте – Ямало-Ненецкий автономный округ, где возможный остаток после минимальных жизненно необходимых затратв семье с двумя детьми составил 125,2 тысячи рублей (с одним ребенком – 145,2 тысячи рублей).

Но втв остатком в 86,9 тысячи рублей (106,06 тысячи рублей). На третьем месте – Магаданская область (75 тысяч рублей и 97,6 тысячи рублей). Семейные москвичи с двумя детьми могут рассчитываться после минимальных трат на остаток до 66,8 тысячи рублей (с одним ребенком – 80,8 тысячи рублей). Пятое место занял Ненецкий автономный округ (65,2 тысячи рублей и .90,7 тысячи рублей).

Замыкают рейтинг Карачаево-Черкессия (-4,8 тысячи рублей), Дагестан (-5,4 тысячи рублей), Кабардино-Балкария (-13,1 тысячи рублей), Чечня (-14 тысяч рублей), Ингушетия (-16,1 тысячи рублей).

У южноуральских семей с двумя детьми возможный остаток после минимальных трат составлял в 2024 году 37,2 тысячи рублей ( с одним ребенком – 55,05 тысячи рублей). По сравнению с 2023 годом показатель снизился на 9 и 7,75 тысячи рублей соответственно.

Это, однако, не помешало Южному Уралу подняться в рейтинге с 27 на 22-е место.

Однако регион все равно занимает предпоследнее место в УрФО, обходя только Курганскую область (20,9 тысячи рублей и 39,04 тысячи рублей, 56 место).

Тюменская область уверенно обходят Челябинскую – 41,1 тысячи рублей и 60,2 тысячи рублей (18-е место). Свердловчане занимают 21-е место (38,1 тысячи рублей и 55,6 тысячи рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

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