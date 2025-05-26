Курорт «Увильды» и общество «Знание» начали совместный проект по патриотическому воспитанию (ФОТО)

Челябинский филиал общества «Знание» и многопрофильный центр медицины и реабилитации «Курорт Увильды» заключили соглашение о сотрудничестве. В планах – проведение мероприятий по воспитанию патриотизма, формированию гражданской ответственности, продвижению здорового образа жизни среди молодежи.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, подписи под документом поставили руководитель управления по развитию УрФО общества «Знание» Иван Попп и генеральный директор многопрофильного центра медицины и реабилитации «Курорт Увильды» Александр Майер. Участие в церемонии подписания также приняли заместитель начальника департамента по внутренней политики полпредства УрФО, кавалер ордена Мужества и лектор общества «Знание» Александр Загайнов и председатель комитета по образовательным проектам и развитию образовательных экосистем свердловского регионального отделения «Деловой России» Денис Артамонов.

В рамках соглашения на территории курорта будет организован лекторий для молодежи, где спикеры общества «Знание» будут обсуждать вопросы сохранения исторической памяти, изучения обычаев и традиций своей страны, а также рассказывать о пользе здорового образа жизни. Особое внимание будет уделено участникам специальной военной операции и их семьям.

«Многопрофильный центр медицины и реабилитации «Курорт Увильды» выделит места для оздоровительной кампании бойцов, вернувшихся с фронта. Все они в дальнейшем смогут выступать с лекциями и включиться в реализацию этого важного просветительского проекта», – рассказал заместитель начальника департамента по внутренней политики полпредства УрФО, кавалер ордена Мужества Александр Загайнов.

Генеральный директор многопрофильного центра медицины и реабилитации «Курорт Увильды» Александр Майер также подтвердил готовность курорта предоставлять высокотехнологичный уровень медицинской помощи для участников СВО. Он отметил, что очень важно заботиться о героях, которые защищают нашу страну.

Фото: пресс-служба «Курорта Увильды»

Челябинск, Елена Владимирова

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