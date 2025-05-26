Экс-вице-мэр Челябинска отделался условным сроком

Превысивший полномочия высокопоставленный челябинский чиновник получил условный срок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 26 мая, в Советском районном суде Челябинска оглашен приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы города Челябинска Владимира Слободского, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Напомним, экс-чиновника задержали в середине апреля 2023 года. По версии следствия, в апреле 2018 года занимавший тогда пост вице-мэра Слободской, достоверно зная об отсутствии у ООО «Челябинскавтотранс» законных оснований на право распоряжения земельным участком в Советском районе города, принадлежащим собственникам домов по улице Омская, 63б, и Сулимова, 51а, утвердил разрешение на строительство многоквартирного дома по улице Сулимова, 51б, нарушив права и законные интересы граждан.

Незаконные действия чиновника позволили при отсутствии законных оснований построить на участке стоимостью свыше 2,7 миллиона рублей десятиэтажку.

Бывший вице-мэр свою вину в ходе следствия не признал и продолжает настаивать на своей невиновности до сих пор.

Государственный обвинитель в прениях просил суд приговорить 73-летнего экс-чиновника к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций на государственной и муниципальной службе на срок 2 года.

Суд признал бывшего вице-мэра виновным. Но приговорил к 5 годам лишения свободы условно, с испытательным сором 4 года, с лишением права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 2 года.

«После изучения приговора прокуратура даст оценку его законности», – заявили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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