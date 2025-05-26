Молодую челябинку, возвращавшуюся с вечеринки, задушили в такси

В Челябинске задержали водителя такси, обвиняемого в убийстве пассажирки .

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 24-летняя челябинка пропала 22 мая. Об этом сообщили пресс-службы следственного управления СКР по Челябинской области и регионального полицейского главка.

Девушка не вернулась домой после встречи с друзьями и на связь не выходила.

В ходе следствия полицейские задержали 36-летнего южноуральца, работавшего в такси. Судя по записям камер видеонаблюдения, именно он забрал ее у одного из увеселительных заведений.

Поначалу мужчина настаивал на своей невиновности. Однако потом признался, что убил девушку и показал место, где спрятал тело.

По версии следствия, во время поездки между водителем и пассажиркой вспыхнул конфликт, во время которого он задушил свою жертву. Это произошло возле остановки «ЗАО Пластик» в Курчатовском районе областного центра. Тело он вывез в лес и закопал.

Возбуждено уголовное дело. Челябинцу предъявлено обвинение в убийстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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