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Понедельник, 26 мая 2025, 13:59 мск

Новости Челябинск

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Южноуралец, пообщавшись с «финансовым консультантом», лишился годового заработка

Вахтовик из поселка Красногорский решил заработать на инвестициях и лишился годовой зарплаты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, мужчина увидел в мессенджере рекламу «инвестиционной площадки» и оставил свои данные. Вскоре ему позвонил «финансовый консультант» и убедительно объяснил принципы получения дохода с вложенных средств.

Житель Красногорского поверил собеседнику и за несколько раз перечислил 1,5 миллиона рублей, которые взял в кредит под залог квартиры. После получения этой суммы «брокеры» перестали выходить на связь, и тогда мужчина понял, что его обманули.

Южноуральцев призывают быть бдительными и критически оценивать любые предложения о быстрой и легкой прибыли, особенно если они поступают от неизвестных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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