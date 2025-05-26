Несколько тысяч жителей северо-запада Челябинска на весь день останутся без воды

На северо-западе Челябинска отключат водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ, в связи с необходимостью проведения восстановительных работ на водоводе Д-300 мм завтра, 27 мая 2025, с 09:30 до 20:00 будет ограничена подача воды.

Данное отключение затронет многоквартирные дома по улицам Братьев Кашириных, 105, 105б, 107, 107а, 107б, 107б корпус 1, 107в; Молодогвардейцев, 59, 61, 61а, 61б, 63, 63а, 65, 65а; Университетская Набережная, 42а.

Возобновление подачи воды будет произведено сразу после завершения всех необходимых работ, заверили представители предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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