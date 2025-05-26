Южноуралец насмерть затоптал кота

Южноуралец ответит за убийство кота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Варны увидела, что пожилой мужчина возле подъезда дома наступил на кота. Животное получило травмы, несовместимые с жизнью. Женщина написала заявления в полицию, убийцу задержали.

76-летний мужчина, который ранее уже был судим, заявил, что кот гадил возле квартиры его дочери. Возбуждено уголовное дело, жестокому пенсионеру грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube