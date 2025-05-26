Троллейбус устроил ДТП на оживленном перекрестке

В Челябинске водитель троллейбуса устроил ДТП на оживленном перекрестке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на Алом поле, где из-за ремонта теплотрассы закрыли движение по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до улицы Коммуны.

Троллейбус двигался со стороны АМЗ по второму от правой обочины ряду и на перекрестке, чтобы быстро проскочить проблемное место, внезапно начал перестраиваться в четвертую (крайнюю левую полосу) под носом у грузовика, ехавшего по третьей полосе. Но проскочить не успел: большегруз впечатался ему в бок.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, правда на перекрестке образовалась большая пробка, так как столкнувшие практиченски полностью перекрыли движение по проспекту Ленина в сторону площади Революции.

Челябинск, Павел Зварзин

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