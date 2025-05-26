В челябинском пруду погибла рыба

Несколько десятков особей пеляди погибли в одном из водоемов Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент дохлые тушки в минувшие выходные горожане обнаружили в Карповом пруду и рассказали об этом в социальных сетях.

По словам очевидцев, вблизи от берега пруда они насчитали около 40 погибших особей. Челябинцы беспокоятся, что причиной гибели рыбы мог стать сброс в водоем химикатов.

Официально ситуацию пока не комментировали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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