В челябинском пруду погибла рыба

Несколько десятков особей пеляди погибли в одном из водоемов Челябинска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент дохлые тушки в минувшие выходные горожане обнаружили в Карповом пруду и рассказали об этом в социальных сетях.
По словам очевидцев, вблизи от берега пруда они насчитали около 40 погибших особей. Челябинцы беспокоятся, что причиной гибели рыбы мог стать сброс в водоем химикатов.
Официально ситуацию пока не комментировали.
Челябинск, Виктор Елисеев
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