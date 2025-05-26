российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 мая 2025, 18:43 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

В челябинском пруду погибла рыба

Несколько десятков особей пеляди погибли в одном из водоемов Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент дохлые тушки в минувшие выходные горожане обнаружили в Карповом пруду и рассказали об этом в социальных сетях.

По словам очевидцев, вблизи от берега пруда они насчитали около 40 погибших особей. Челябинцы беспокоятся, что причиной гибели рыбы мог стать сброс в водоем химикатов.

Официально ситуацию пока не комментировали.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,