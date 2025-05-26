Компания «Южуралмост» выплатила почти полмиллиарда рублей антимонопольщикам

Компания «Южуралмост» оплатила антимонопольный штраф в 457,3 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ранее антимонопольная служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство: в марте 2019 года ФАС признала АО «Южуралмост» участником сговора, результатом которого стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области.

Антиконкурентные соглашения были реализованы при проведении 10 аукционов на общую сумму почти 2,4 миллиарда рублей. При этом снижение цены контрактов не превысило 1,5%.

Служба назначила организации два штрафа за нарушения закона о защите конкуренции.

Суды трех инстанций подтвердили правомерность наложенных штрафов.

Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации.

В 2015-2018 годах «Южуралмост» был фактическим монополистом на рынке дорожных работ в Челябинской области. Многие связывали такое положение вещей с тем, что регионом тогда руководил Борис Дубровский, имевший, как и дорожное предприятие, магнитогорские корни. Впрочем, если проследить связь «Южуралмоста» с еще одной компанией – «Южуралавтобан» – нельзя не отметить, что магнитогорские дорожники не бедствовали и во времена губернаторства Михаила Юревича.

Но к концу правления Дубровского положение самого губернатора и «Южуралмоста» крайне осложнилось: ФАС обвинила главу региона и компанию в сговоре с целью ограничения конкуренции, а на рынке дорожного строительства появились новые игроки.

В итоге в марте 2019 года Борис Дубровский ушел в отставку. А в 2023 году АО «Южуралмост» признали банкротом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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