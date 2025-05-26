Экс-глава южноуральского села не смог оспорить приговор по делу о развалившихся качеля

В Челябинской области вступил в силу приговор по делу о развалившихся качелях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в феврале текущего года Красноармейский районный суд приговорил бывшего главу Бродокалмакского сельского поселения к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год за халатность.

Экс-чиновника признали виновным в ЧП на детской площадке в бытность его главой села. В 2016 году администрацией поселения приобрели детские качели, установив их на детской игровой площадке в Бродокалмаке.

В ходе следствия выяснилось, что за техническим состоянием качелей никто не следил, обслуживанием и ремонтом детского оборудования не занимались. Хотя ответственность за это должны нести сельские власти.

В результате эксплуатационного износа в апреле 2023 года, когда на качелях качалась 11-летняя девочка, цепь конструкции оборвалась, и ребенок упал на землю. Школьница получила компрессионным переломом грудных позвонков, квалифицированный как тяжкий вред здоровью.

Бывший чиновник вину в совершении преступления не признал, заявив, что контролировать состояние всех детских качелей в районе он не мог в связи с большой рабочей нагрузкой, а причиной падения считает нарушение девочкой правил безопасности, поскольку она встала ногами на сидение качели.

В апелляционной жалобе защитник осужденного просил приговор отменить, уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона при рассмотрении дела.

Прокурор в апелляционной инстанции полагал доводы апелляционной жалобы оставить без удовлетворения, обратив внимание судебной коллегии на то, что в ходе предварительного расследования подсудимый передал матери девочки в счет возмещения расходов на лечение (200 тысяч рублей), принудив написать в расписке, что в произошедшем школьница виновата сама.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с доводами прокурора, апелляционную жалобу защитника оставила без удовлетворения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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