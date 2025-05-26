Объемы выдачи ипотеки в Челябинской области сократились почти 2 раза

Объемы выдачи ипотечных кредитов в Челябинской области сократились почти в 2 раза.

Как сообщили РИА «Новый День» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле текущего года в регионе было оформлено 1,72 тыс. жилищных кредитов, что на 46% меньше, чем год назад.

В среднем по России показатели вновь выданной ипотеки сократились на 42,7%: до 65,2 тыс. договоров против 113,8 тыс. годом ранее.

«В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем число выданных в апреле ипотечных кредитов, напротив, выросло на 13,9% (в марте 2025 года – 57,3 тыс. ед.)», – также говорится в сообщении.



Челябинск, Павел Зварзин

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