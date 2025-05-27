27 мая ожидаются следующие события – Челябинск

27.05.2025, вторник

11:00 Челябинск – Конференция «Эффективные инструменты для развития бизнеса» (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, корпус 1, 1-й этаж)

12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Концерт в честь ветеранов «Музыка Победы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск – Лекция «Двигаюсь к здоровью – забота о себе» и мастер-класс «Здоровая стопа, здоровая спина, женское здоровье, лимфодренажная гимнастика, нейрофитнес для мозга» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

14:00 Челябинск – Музыкальная гостиная (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск – Видео-экскурсия «Восемь необычных литературных библиотек» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

15:00 Челябинск – Выставка вооружений и концерт с участием патриотической вокально-инструментальной группы «Пульс границы» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

16:00 Челябинск – Квест в библиотеке «Дом, в котором» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

17:30 Челябинск – Обсуждение романа Карела Чапека (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

18:00 Челябинск – Встреча с поэтом Даниилом Костом (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

Ночь в 27 на 28 мая Челябинск – «Атомный выпускной» (Центральный парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

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