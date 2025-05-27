В центре Челябинска кипяток хлынул на пассажиров автобуса

В автобусе №51 в Челябинске кипяток хлынул на пассажиров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел сегодня, 27 мая, утром на улице Энгельса. Об этом рассказали жители Челябинска.

По словам очевидцев, горячая вода начала брызгать из кондиционера. Кипяток попал на нескольких пассажиров.

«Водитель не сразу среагировал, остановился только когда пассажиры начали кричать, остановился напротив УралГУФКа, – цитирует 74.ру одну из челябинок. – Все, кто не пострадал, уехали на следующем автобусе, а пострадавшие так и остались стоять».

Горожанам пришлось добираться до больницы самостоятельно.

В компании-перевозчике заявили, что начали расследование инцидента. По мнению транспортников, из печки вышел антифриз. Причины произошедшего выясняются.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона по факту ЧП начали проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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