Движение на оживленном перекрестке в Металлургическом районе Челябинска закроют

Движение по улице Сталеваров в Челябинске частично закроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение вводится в связи с реконструкцией участка теплотрассы.

«С 22 часов 27 мая до 23 часов 1 июня закрывается движение транспорта в районе пересечения улицы Сталеваров с шоссе Металлургов, – уточнили представители городских властей. – Проезд будет закрыт по 4 из 6 полос проезжей части. Движение в сторону центра – по встречной полосе».

Водителей просят учитывать дорожную обстановку, строго следовать установленным временным знакам и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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