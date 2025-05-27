Уральские металлурги открыли логистическую площадку рядом с Казанью

Вблизи Казани открылась логистическая площадка Магнитогорского металлургического комбината.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на территории предприятия «Мостопоезд-33» открылась новая площадка по хранению и реализации металлопроката одного из крупнейших производителей металлопродукции в Российской Федерации.

Площадка находится в поселке Васильево Зеленодольского района, в 25 километрах от центра Казани. Это позволит осуществлять поставку продукции ММК заказчику в этом регионе в наиболее сжатые сроки и расширит горизонты сотрудничества.

В мероприятии приняли участие глава поселка городского типа Васильево Вячеслав Матвеев, генеральный директор ООО «Мостопоезд-33» Дмитрий Иванов, руководитель дивизиона «Запад» ММК Тимур Бурханов.

«Символично, что открытие площадки прошло в День российского предпринимательства. Ранее мы изучили рынок, основные потребности компаний в сфере строительства, машиностроения и других направлений. Я уверен, площадка будет востребована!» – отметил Дмитрий Иванов.

Общая площадь логистической площадки – 5 тысяч квадратных метров с единовременным хранением продукции порядка 20 тысяч тонн. Доставка будет осуществляться автомобильным и железнодорожным транспортом в близлежащие регионы.

ООО «Мостопоезд-33» – многопрофильное предприятие, оказывающее услуги в сфере железнодорожных перевозок и логистики, а также проектирования и строительства в транспортной отрасли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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