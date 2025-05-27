Пригородные поселки оказались в центре Челябинска

Два поселка официально включены в состав Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , соответствующее решение Челябинская городская дума приняла сегодня, 27 мая.

Депутаты утвердили документ о передаче двух поселков, ранее входивших в состав Сосновского района, под управление администрации Центрального района. При этом парламентарии отметили, что речи о формальном включении населенных пунктов в состав Центрального района не идет.

Кроме того, оговорено, что для объектов, находящихся в стадии строительства на территориях Западного и Пригородного, будут актуальны правила застройки, действовавшие ранее.

Инициатива об изменении границ городского округа поступила от администрации Сосновского района – там решение о передаче территорий официально приняли еще в середине марта. В апреле решение о включении поселков в состав Челябинска приняло Законодательное собрание Челябинской области.

При этом обитатели данных населенных пунктов неоднократно заявляли о желании стать челябинцами, так как в составе Сосновского района им некомфортно: поселки, рекламируемые как райское место в экологически чистом районе, страдают от отсутствия общественного транспорта и качественной медицинской помощью. Кроме того, многим приходится всеми правдами и неправдами устраивать детей в городские детсады и школы.

Напомним, поселок Западный создавался как отделение совхоза Митрофановский. Расположен он на берегу Шершневского водохранилища, и еще в 2010 году там жили всего 197 человек. Сейчас же некогда маленький поселок включает ЖК «Западные луга», «Залесье», «Вишневая горка», «Женева», «Западные холмы», «Западный город», «Холмs», «Набережный», «Твоя привилегия», «Конфетти», «Белый хутор», «Просторы», «Притяжение», а также СНТ «Заречный», Южно-Уральский гольф-клуб и детский парк «ФанПарк».

Население составляет около 50 тысяч человек. И, согласно планам застройщиков, может вырасти до 400 тысяч.

Поселок Пригородный находится непосредственно к западу от Челябинска, на Новоградском тракте. На его территории находится микрорайон «Парковый Премиум» – его начали строить в 2021 году, сейчас население достигает 6 тысяч. В состав областного центра так же включат ЖК «Новиль», «Шишкин».

Не исключено, что окончательно убедили чиновников в необходимости принять решение о переводе поселков под крыло Челябинска избирательные перспективы. До настоящего времени Центральный район (с населением на начало 2023 года – 101 тысяча человек) занимал последнее место по числу избирателей. Так что увеличение количества жителей сразу в полтора раза, а в дальнейшем – в разы, может качественно повлиять на портрет рядового избирателя.

А проблем в «новых» поселках столько, что хватит на несколько электоральных кампаний.

Челябинск, Виктор Елисеев

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