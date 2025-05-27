В центре Челябинска внезапно забил фонтан высотой с пятиэтажный дом

В центре Челябинска из-под земли внезапно забил фонтан высотой с пятиэтажный дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел рядом с домом №100 на улице Васенко: мощная струя воды вырвалась из-под асфальта дворового проезда и поднялась до самой крыши, заливая торец многоэтажки.

В мэрии сообщили, что на место выехала оперативно-диспетчерская бригада «УСТЭК».

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube