В центре Челябинска внезапно забил фонтан высотой с пятиэтажный дом

В центре Челябинска из-под земли внезапно забил фонтан высотой с пятиэтажный дом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел рядом с домом №100 на улице Васенко: мощная струя воды вырвалась из-под асфальта дворового проезда и поднялась до самой крыши, заливая торец многоэтажки.
В мэрии сообщили, что на место выехала оперативно-диспетчерская бригада «УСТЭК».
Челябинск, Павел Зварзин
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