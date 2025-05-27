И вот опять: в Челябинске самокатчик сбил пенсионерку

В Челябинске произошла очередная авария с участием электросамоката.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , ДТП произошло сегодня, 27 мая, на улице Горького в Тракторозаводском районе.

18-летний челябинец на арендованном электросамокате снес с ног 78-летнюю женщину, шедшую по тротуару. По информации ГАИ Челябинска, женщину госпитализировал в больницу экипаж скорой медицинской помощи.

Напомним, прошло всего четыре дня после того, как на улицах Челябинска вновь появились электросамокаты.

Работу кикшеринговых сервисов в городе блокировали 15 мая. Инициатором ограничений стало следственное управление СКР по Челябинской области. Свои действия силовики объяснили расследованием уголовного дела.

«По версии следствия, руководство коммерческих организаций, осуществляя предпринимательскую деятельность по прокату и аренде средств индивидуальной мобильности (электросамокатов) на территории Челябинской области, не обеспечили надлежащие условия для их эксплуатации, в том числе не поддерживали безопасное состояние средств, не предусмотрели идентификацию арендатора транспорта, не проводили анализ и не устраняли причины дорожно-транспортных происшествий, не информировали пользователей транспорта о качестве технических средств, в том числе факторах опасности, включая правила и условия эффективного и безопасного его использования», – заявили в силовом ведомстве.

Однако 23 мая работу сервисов разблокировали, и электросамокаты вернулись на улицу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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