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Вторник, 27 мая 2025, 14:14 мск

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В Челябинске будут забирать электросамокаты на штрафстоянку

В Челябинске будут забирать брошенные электросамокаты на спецстоянку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городская Дума внесла изменения в Правила благоустройства, добавив ряд запретов в отношении средств индивидуальной мобильности.

Отныне самокаты нельзя оставлять:

  • на тротуарах шириной менее 1,5 м;
  • на остановках и в радиусе 5 м от места посадки;
  • на расстоянии меньше 5 м от пешеходных переходов;
  • на участках, где действует запрет на движение самокатов (например, пешеходные зоны, набережные и так далее);
  • на территории и в радиусе 25 м от памятников, мемориалов, воинских захоронений;
  • в 10 м от входа в детсады, школы, поликлиники и другие социальные учреждения;
  • во дворах жилых домов;
  • в арках зданий
  • на газонах и клумбах;
  • на велосипедных и пешеходных дорожках.

Самокаты, оставленные в этих местах, будут принудительно эвакуировать в места временного хранения, то есть штрафстоянку. Владельцу, чтобы их вернуть, придется документально подтвердить права собственности и возместить понесенные муниципалитетом затраты.

Челябинск, Павел Зварзин

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