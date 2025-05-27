В Челябинске будут забирать электросамокаты на штрафстоянку

В Челябинске будут забирать брошенные электросамокаты на спецстоянку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городская Дума внесла изменения в Правила благоустройства, добавив ряд запретов в отношении средств индивидуальной мобильности.

Отныне самокаты нельзя оставлять:

на тротуарах шириной менее 1,5 м;

на остановках и в радиусе 5 м от места посадки;

на расстоянии меньше 5 м от пешеходных переходов;

на участках, где действует запрет на движение самокатов (например, пешеходные зоны, набережные и так далее);

на территории и в радиусе 25 м от памятников, мемориалов, воинских захоронений;

в 10 м от входа в детсады, школы, поликлиники и другие социальные учреждения;

во дворах жилых домов;

в арках зданий

на газонах и клумбах;

на велосипедных и пешеходных дорожках.

Самокаты, оставленные в этих местах, будут принудительно эвакуировать в места временного хранения, то есть штрафстоянку. Владельцу, чтобы их вернуть, придется документально подтвердить права собственности и возместить понесенные муниципалитетом затраты.

Челябинск, Павел Зварзин

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