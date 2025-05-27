В Челябинской области начнут блокировать нарушителям доступ к электросамокатам

Правоохранительные органы Зллатоуста договорились с представителями кикшеринговых компаний об отказе нарушителям в аренде электросамоката.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Златоусте прошла рабочая встреча руководства местных полиции и следственного отдела СКР с представителями компаний, предоставляющих в городе услуги по прокату электросамокатов.

Согласно достигнутой договоренности, теперь все выявленные автоинспекторами нарушения со стороны пользователей электросамокатов будут передаваться в кикшеринговую компанию для предупреждения или блокировки аккаунта нарушителя. Таким образом, доступ к услуге для них будет закрыт.

Представители организаций по прокату электросамокатов заверили, что все пользователи перед поездкой предупреждаются об ответственности за нарушения правил дорожного движения и будут нести материальную ответственность в виде штрафов, которые оговорены в условиях оферты.

Пользователям электросамокатов важно помнить, что максимальная скорость на самокате не должна превышать 25 километров в час. Кроме того, запрещается передвигаться на одном самокате вдвоем, в состоянии алкогольного опьянения. При переходе дороги по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу следует спешиться и вести самокат рядом с собой.

Пока подобная договоренность между силовиками и предпринимателями достигнута лишь в Златоусте. Однако, как уточнили в пресс-службе силового ведомства, подобные встречи запланированы и в других муниципалитетах Южного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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