В Челябинске закупорят еще одну дорожную артерию: начался большой ремонт автодороги «Меридиан»

Движение по автодороге «Меридиан» ограничат почти на все лето.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, стартовал ремонт участка важнейшей транспортной артерии от Новомеханической до Рождественского.

«Подрядчик начал работы от улицы Новомеханической, где уже ведется демонтаж и монтаж бортового камня, а также барьерного ограждения, устройство щебеночного основания на тротуарах. Для этого по отдельным полосам ограничивается движение транспорта. Водителей просим учитывать это при планировании своих маршрутов», – заявили представители городских властей.

В мэрии заверяют, что в часы пик работы проводиться не будут – «для предотвращения больших заторов автотранспорта».

Срок полного завершения ремонта – 20 августа текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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