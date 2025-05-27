В Челябинске закупорят еще одну дорожную артерию: начался большой ремонт автодороги «Меридиан»

Движение по автодороге «Меридиан» ограничат почти на все лето.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, стартовал ремонт участка важнейшей транспортной артерии от Новомеханической до Рождественского.
«Подрядчик начал работы от улицы Новомеханической, где уже ведется демонтаж и монтаж бортового камня, а также барьерного ограждения, устройство щебеночного основания на тротуарах. Для этого по отдельным полосам ограничивается движение транспорта. Водителей просим учитывать это при планировании своих маршрутов», – заявили представители городских властей.
В мэрии заверяют, что в часы пик работы проводиться не будут – «для предотвращения больших заторов автотранспорта».
Срок полного завершения ремонта – 20 августа текущего года.
Челябинск, Виктор Елисеев
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