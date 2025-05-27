Глава южноуральского села, обвиняемый в сожжении односельчанки заживо, пытался выйти из СИЗО

Обвиняемый в жестоком убийстве односельчанки южноуральский чиновник не смог выйти из СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Челябинский областной суд рассмотрел жалобу адвокатов главы Рымникского сельского поселения на постановление суда о продлении срока содержания под стражей.

Напомним, трагедия произошла вечером 23 февраля текущего года в Брединском районе. Нетрезвые глава поселения, а также его друзья – депутат районного парламента и сын парламентария, ворвались в дом 46-летней односельчанки, с которой у чиновника долгое время продолжался конфликт. Женщина успела позвонить в полицию и сообщить о нападении.

Когда стражи порядка прибыли к ее дому, он был пуст. Однако полицейские обнаружили оставленные на выпавшем снегу следы от автомобильных колес. Проследовав по ним, в овраге около автодороги Кизильское – Бреды – Мариинский нашли труп женщины.

По версии следствия, посельчанку вывезли в лес, где жестоко избили, привязали к дереву и подожгли. От полученных травм она скончалась.

Всех троих задержали. 17 апреля Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска продлил главе Рымникского сельского поселения, обвиняемому в убийстве и похищении человека, срок содержания под стражей до 24 июля 2025.

Сторона защиты обжаловала судебное решение, настаивая, что следствием не представлено достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что их клиент может скрыться от органов следствия, просила учесть характеризующие личность материалы и изменить меру пресечения.

Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы, постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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