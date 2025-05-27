В Металлургическом районе Челябинска перенесут трамвайную остановку

Трамвайную остановку «Поселок Першино» в Челябинске временно перенесут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на следующей неделе подрядная организация приступает к переустройству трамвайных путей, в связи с чем посадка и высадка пассажиров на трамвайном остановочном комплексе «Поселок Першино» будет невозможна.

«Со 2 июня по 31 августа посадочная площадка для пассажиров трамваев будет организована в месте расположения одноименной автобусной остановки», – уточнили представители городских властей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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