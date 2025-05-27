В Челябинске сократят один из трамвайных маршрутов

Трамвай №14 в Челябинске временно изменит маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», схема движения трамвайного маршрута №14 изменится 28 и 29 мая.

«На время работ по обслуживанию контактной сети с 10 до 14 часов будет закрыто движение трамваев от Копрового цеха до ЦХП», – уточнили представители учреждения.

Трамвай №14 в этот период будет направлен по трассе «Чичерина – Копровый цех».

Горожан просят быть внимательными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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