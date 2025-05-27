Одному из фигурантов дела о многомиллионных взятках в мэрии Челябинска огласили приговор

Рассмотрено уголовное дело в отношении посредника в передаче взятки депутату Челябинской городской думы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 27 мая, Центральный районный суд Челябинска признал директора ООО ПККЦ «Челябинскавтотранс» Алексея Алексеенко виновным в посредничестве во взяточничестве.

Напомним, бизнесмена задержали в октябре 2023 года вместе с депутатом Челябинской городской думы Виталием Паутовым. По данным следствия, в период с апреля 2018 года по июль 2020 года 42-летний челябинец передал парламентарию от генерального директора общества с ограниченной ответственностью более 3,2 миллионов рублей. Депутат, в свою очередь, обещал передать деньги чиновникам мэрии за выдачу разрешения на строительство многоэтажного жилого дома на улице Сулимова.

В ходе следствия предприниматель заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд приговорил челябинца к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере взятки – 3 миллиона 250 тысяч рублей.

«После изучения приговора прокуратура даст оценку его законности», – отметили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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