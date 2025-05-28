28 мая ожидаются следующие события – Челябинск

28.05.2025, среда

09:30 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная ситуации на рынке труда и Всероссийскому конкурсу профессионального мастерства «Лучший по профессии» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

11:00 Челябинск – Фестиваль бизнес-игр (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, корпус 1, 1-й этаж)

11:00 Челябинск – Мульт-показ «Великий сказочник» (по сказкам Г.Х. Андерсена) (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

11:00 Челябинск – Семинар «Семейные проблемы» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Праздничный концерт с участием вокально-инструментальной группы «Пульс границы» и творческих коллективов Челябинска (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:30 Челябинск – Патриотический час для молодежи «Год защитника Отечества» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция по проведению V благотворительного автопробега «С «Родной» по родному краю» (БЦ ВИПР, ул. Елькина, 45а, 6-й этаж)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе «Книга за книгой»: обсуждаем С. Моэм «Узорный покров» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

14:00 Челябинск – Игра-профориентация «Библиотекарь стереотипный» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Весеннее обострение» – аппликация (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Уличная акция «С книгой на скамейке» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

14:00 Челябинск – Встреча «Срочный трудовой договор: на что обратить внимание» в рамках клуба «Наш труд» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Тренинг «Медиация для лидеров: как быстро и эффективно решать бизнес-конфликты» (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, корпус 1, 1-й этаж)

15:00 Челябинск – Встреча «Бродский о Бродском: версия собственной жизни» в клубе «Поэтическая среда» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

15:00 Челябинск – Встреча «Есть чудо на земле с названьем дивным – книга!» в клубе «Вдохновение» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

16:00 Челябинск – Занятие в шахматном клубе Сергея Карякина (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

16:00 Челябинск – Библиотечный праздник «Встреча друзей» с участием ансамбля «Гармония» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Встреча фотоклуба «Каменный пояс» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

18:30 Челябинск – Лекция проекта «ArtScience: от палеолита до NFT» кандидата культурологии Софии Блиновой «Искусство XX века: от кубизма до концептуализма» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

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