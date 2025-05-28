Пожар на крупном предприятии в Челябинске потушили. Пострадали 12 автомобилей

Серьезный пожар на Свердловском тракте в Челябинске потушили только утром.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, открытое горение на промышленном предприятии, расположенном на Свердловском тракте в Челябинске, было ликвидировано после 6:00 среды, 28 мая.
Напомним, возгорание произошло вчера, 27 мая, поздно вечером. Огонь охватил площадь в 800 квадратных метров. При тушении была задействована беспилотная авиационная система для мониторинга обстановки.
По предварительной информации, в результате ЧП уничтожено 8 легковых и 4 грузовых автомобилей.
Причины пожара устанавливаются.
Челябинск, Виктор Елисеев
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