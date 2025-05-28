После наезда электросамоката на 78-летнюю челябинку возбудили уголовное дело

Расследование уголовного дела о наезде электросамоката на жительницу Челябинска вузял на контроль глава СКР.

Как уже сообщал «Новый День» , авария произошла вчера, 27 мая, на улице Горького в Тракторозаводском районе.

18-летний челябинец на арендованном электросамокате снес с ног 78-летнюю женщину, шедшую по тротуару. По информации ГАИ Челябинска, женщину госпитализировал в больницу экипаж скорой медицинской помощи.

По информации пресс-службы следственного управления СКР по Челябинской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя регионального управления ведомства Алексею Шавкунову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Отметим, ДТП произошло через четыре дня после того, как электрсамокаты вновь заработали на улицах Челябинска.

Работу кикшеринговых сервисов в городе блокировали 15 мая. Произошло это через два дня после того, как электросамокатчик сбил 64-летнего горожанина. Было возбуждено уголовное дело.

Блокировку работы электросамокатов объяснили действиями в рамках расследования уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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